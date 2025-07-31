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В Перми начался ремонт ледовой арены СК имени Сухарева

В Перми в рамках масштабной реконструкции спорткомплекса им.

В Перми в рамках масштабной реконструкции спорткомплекса им. В. П. Сухарева начались работы на ледовой арене, сообщили в краевом минспорта.

Подрядчик отремонтирует систему холодильного оборудования, хоккейные борта, демонтирует пол и звукоизоляционные плиты на арене и установит новые. Также будут обновлены пять раздевалок и две судейские комнаты, приведен в порядок холл. На эти цели из бюджета Прикамья выделено около 17 млн рублей.

Работы ведутся во всех помещениях одновременно, закончить ремонт планируется к середине сентября. Одновременно ведется капитальный ремонт компрессора, который позволит значительно повысить качество льда.

Ремонт арены будет вторым этапом модернизации СК им. Сухарева, а первым стала замена футбольного поля. В прошлом году ремонтные работы также проводились в легкоатлетическом манеже.