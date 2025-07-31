В Перми начался ремонт ледовой арены СК имени Сухарева

Подрядчик отремонтирует систему холодильного оборудования, хоккейные борта, демонтирует пол и звукоизоляционные плиты на арене и установит новые. Также будут обновлены пять раздевалок и две судейские комнаты, приведен в порядок холл. На эти цели из бюджета Прикамья выделено около 17 млн рублей.