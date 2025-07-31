Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска

Что касается компенсации, то те дни, которые были не использованы по причине отзыва, сотрудник может использовать в течение текущего рабочего года, а может перенести на следующий год. Но при условии использования не менее 14 календарных дней в текущем рабочем году. Кроме того, не исключена и выплата денежной компенсации сотруднику (подробнее мы писали здесь).