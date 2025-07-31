Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Белорусам разъяснили нюансы ситуации, когда наниматель просит выйти из отпуска. Так, сотрудник может согласиться или же отказаться. Инициатива, связанная с отзывом работника, исходит от нанимателя. Она связана с производственными причинами или же другими обстоятельствами, которые могут определяться коллективным договором.
«При этом никаких взысканий за отказ в выходе из отпуска досрочно наниматель применить не может», — подчеркнули в Минтруда.
Что касается компенсации, то те дни, которые были не использованы по причине отзыва, сотрудник может использовать в течение текущего рабочего года, а может перенести на следующий год. Но при условии использования не менее 14 календарных дней в текущем рабочем году. Кроме того, не исключена и выплата денежной компенсации сотруднику (подробнее мы писали здесь).
В Минтруда обращают внимание, что число дней, на которые белорусов могут отозвать из отпуска, законодательство не регулирует. Все дело в том, что это завязано на производственной необходимости. В случае, если условия для отзыва были соблюдены, то обязательно должен быть издан приказ. Документом будет определяться количество дней (период), на который работник отзывается из отпуска. Также будет указан вид компенсации неиспользованных дней трудового отпуска.
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