В США родился «самый старый» ребенок из эмбриона, который хранился 30 лет

В Соединённых Штатах Америки на свет появился мальчик, который был зачат из эмбриона, хранившегося более трёх десятилетий. Об этом сообщает MIT Technology Review.
В статье его называют «самым старым ребёнком». Родители «усыновили» эмбрион у Линды, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения в 1994 году. Тогда было создано четыре эмбриона, один из которых был перенесён в матку самой женщины, в результате чего у неё родилась девочка. Остальные три эмбриона были заморожены в надежде на рождение ещё одного ребёнка.
В статье говорится, что хранение обошлось Линде в тысячу долларов в год. В итоге спустя несколько десятилетий она решила передать эмбрионы другой семье.
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