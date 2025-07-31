В США родился «самый старый» ребенок из эмбриона, который хранился 30 лет

В статье его называют «самым старым ребёнком». Родители «усыновили» эмбрион у Линды, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения в 1994 году. Тогда было создано четыре эмбриона, один из которых был перенесён в матку самой женщины, в результате чего у неё родилась девочка. Остальные три эмбриона были заморожены в надежде на рождение ещё одного ребёнка.