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В США родился «самый старый» ребенок из эмбриона, который хранился 30 лет

Родители взяли эмбрион у женщины, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах Америки на свет появился мальчик, который был зачат из эмбриона, хранившегося более трёх десятилетий. Об этом сообщает MIT Technology Review.

В статье его называют «самым старым ребёнком». Родители «усыновили» эмбрион у Линды, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения в 1994 году. Тогда было создано четыре эмбриона, один из которых был перенесён в матку самой женщины, в результате чего у неё родилась девочка. Остальные три эмбриона были заморожены в надежде на рождение ещё одного ребёнка.

В статье говорится, что хранение обошлось Линде в тысячу долларов в год. В итоге спустя несколько десятилетий она решила передать эмбрионы другой семье.

Ранее в Сургуте 53-летняя россиянка впервые стала мамой. Женщина более тридцати лет боролась с бесплодием, прежде чем ей удалось забеременеть.