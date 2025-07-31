Малазийского рыбака чудом вырвали из пасти крокодила

Крокодил несколько раз перевернулся в воде, удерживая пострадавшего. Шурин оперативно отреагировал и начал бить хищника веслом, в результате чего тот ослабил хватку. Ему удалось вытащить родственника из пасти крокодила и затащить в лодку.