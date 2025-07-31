Малазийского рыбака чудом вырвали из пасти крокодила

Малайзий рыбак чудом выжил после того, как на него напал громадный крокодил. Об этом рассказала газета Malay Mail.
Поздним вечером 29 июля на реке Панги в районе Бакониг произошел несчастный случай. 57-летний Азиз Сабту вместе с шурином занимался ловлей рыбы, устанавливая сети, когда рядом с лодкой неожиданно появился крокодил длиной около четырех метров. Рептилия схватила мужчину за левую руку и утянула под воду.
Крокодил несколько раз перевернулся в воде, удерживая пострадавшего. Шурин оперативно отреагировал и начал бить хищника веслом, в результате чего тот ослабил хватку. Ему удалось вытащить родственника из пасти крокодила и затащить в лодку.
Сабту получил серьезные травмы: повреждение левого глаза, глубокие раны на руке, животе и ноге. После первичной медицинской помощи в местной клинике пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, передает Malay Mail.
До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки.
Ранее в Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. Свидетели сообщают, что хищник был огромным, около пяти метров в длину. Товарищи не успели спасти юношу.