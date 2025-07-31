Гарбузов анонсировал выставку инноваций ОЭЗ «Технополис Москва» в Манеже

«Создание инноваций поддерживается различными мерами городской поддержки. Резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” освобождаются от имущественных, транспортных и земельных налогов на 10 лет, а также от таможенных пошлин. Налог на прибыль для них составляет два процента вместо 25», — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.