Гарбузов анонсировал выставку инноваций ОЭЗ «Технополис Москва» в Манеже

С 1 по 31 августа резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» представят свои разработки на выставке «Та самая Москва», которая пройдет в Манеже в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Сегодня в ОЭЗ “Технополис Москва” действует более 230 предприятий, выпускающих высокотехнологичные изделия, которые работают на благо экономики города. По поручению Мэра Москвы мы создаем условия для продвижения столичной продукции на российском и международном рынках», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.
Компании ОЭЗ Москвы покажут на выставке свои достижения в микроэлектронике, фотонике, ЖКХ, медицине и оптике. Посетители увидят новейшие технологии и узнают области их применения.
Например, резидент ОЭЗ «Концерн Гудвин» покажет систему контроля перемещения персонала на промобъектах, работающую без интернета. Другой резидент «Симба» представит аккумуляторы для шеринговых электросамокатов. И «Индустриальный компонент» покажет контроллер для дронов.
«Создание инноваций поддерживается различными мерами городской поддержки. Резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” освобождаются от имущественных, транспортных и земельных налогов на 10 лет, а также от таможенных пошлин. Налог на прибыль для них составляет два процента вместо 25», — сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.