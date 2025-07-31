В МИД заявили, что Россия принимает меры в ответ рост оборонительных расходов НАТО

Комментируя инициативу стран-членов альянса нарастить расходы на оборону, дипломат напомнил, что представители Североатлантического альянса в последнее время не раз отмечались враждебными заявлениями в адрес России. Вершинин отметил, что оценивать внутренние дела НАТО Москва не будет, в России должны знать об этом, следить и принимать соответствующие меры.