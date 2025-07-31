Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД заявили, что Россия принимает меры в ответ рост оборонительных расходов НАТО

Вершинин: Меры РФ в отношении НАТО основаны на необходимости защиты страны.

Источник: Комсомольская правда

Меры, которые предпринимает Россия в отношении НАТО, основаны на национальных интересах и необходимости защиты страны. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Комментируя инициативу стран-членов альянса нарастить расходы на оборону, дипломат напомнил, что представители Североатлантического альянса в последнее время не раз отмечались враждебными заявлениями в адрес России. Вершинин отметил, что оценивать внутренние дела НАТО Москва не будет, в России должны знать об этом, следить и принимать соответствующие меры.

«Те меры, которые мы принимаем, основываются на необходимости защиты наших национальных интересов и нашей суверенной страны, которая заинтересована в устойчивом развитии», — заключил представитель МИД.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО необычайно ускорили свою милитаризацию. Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений — 1,5 трлн долларов.

Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что повышение расходов стран Североатлантического альянса на свою оборонную способность абсолютно ни коим образом не скажется на безопасности РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше