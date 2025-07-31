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Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения

Возобновление авиасообщения между Россией и США обсуждается. Информацию о переговорах подтвердил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Вашингтон отменил прямые рейсы в Россию в 2022 году.

Возобновление авиасообщения между Россией и США обсуждается. Информацию о переговорах подтвердил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Эти вопросы (возобновления авиасообщения) стоят на повестке дня, они обсуждаются», — сказал представитель МИД России. Слова приводит РИА Новости. Однако конкретных результатов пока ждать не стоит.

Авиасообщение между США и Россией было прервано со стороны Вашингтона в 2022 году. Вскоре Москва приняла аналогичные меры. Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что перелеты могут возобновиться до конца 2025 года.

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