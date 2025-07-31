Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения

Авиасообщение между США и Россией было прервано со стороны Вашингтона в 2022 году. Вскоре Москва приняла аналогичные меры. Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что перелеты могут возобновиться до конца 2025 года.