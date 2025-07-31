Хирург назвал три проблемы, которые можно решить только при помощи пластики

— В последнее время мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, где пациенту было гарантировано поднятие кончика носа при помощи установки рассасывающихся или нерассасывающихся нитей. Проблема этого заявления в том, что даже если и удастся сформировать подвешивающую петлю под кожей на кончике носа, то зафиксировать на какой-то неподвижной точке всю эту конструкцию не получится. После такой манипуляции развивается отек, который часто создает впечатление вздернутого кончика носа, однако такой эффект поднятия быстро проходит, а отечность остается, — уточнил хирург.