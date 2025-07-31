В российском сегменте МКС продолжилась утечка воздуха

Менеджер по интеграции операций на МКС Билл Спетч в июльском брифинге отметил, что после последнего ремонта давление в переходной камере ПрК стабилизировалось. По его словам, ранее в этом отсеке наблюдалось устойчивое падение давления. Спетч уточнил, что стабилизация может быть связана как с устранением утечки, так и с возможным притоком воздуха через уплотнение люка. В NASA изменили параметры давления и продолжают мониторинг. Утечка, по данным агентства, остается «очень малой» и не представляет угрозы для экипажа.