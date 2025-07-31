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Челябинские таможенники не дали вывезти в Казахстан чучела сов

Конфискованные на Южном Урале чучела отдали в музей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Челябинская таможня

Из Челябинской области в Казахстан не позволили вывезти чучела бородатой неясыти и полярной совы. Их обнаружили при досмотре грузовика на границе.

Перевозчик объяснил, что транспортная компания не проверяла содержимое коробки. Отправитель заявил, что посылает за рубеж посуду, ему поверили на слово.

Поскольку специальных документов на перевозку чучел не было, их конфисковали.

— В данном случае чучела подпадали под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — объяснил замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Чтобы чучела редких птиц не пропали зря, их решили передать в Национальный музей Бурятии.