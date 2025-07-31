Военный истребитель F-35 потерпел крушение в США

В конце мая вертолет потерпел крушение на окраине поселка Нарышкино в Орловской области, после чего начался пожар. Представители региональных оперативных служб незамедлительно выехали на место происшествия. В результате случившегося погибли двое человек — пилот и бортовой механик. Причиной аварии стал отказ двигателя.