Иркутская авиакомпания предупредила об отмене и переносе рейсов

Иркутская авиакомпания предупредила об отмене и задержке рейсов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиаперевозчика, у организации отозвали сертификат на техобслуживание самолетов. Правда, пассажиров заверили, что все запланированные рейсы будут осуществлены. Для поддержания летной годности воздушных судов компания заключит соглашения с аккредитованными сторонними эксплуатантами.