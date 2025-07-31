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Иркутская авиакомпания предупредила об отмене и переносе рейсов

Ранее у нее отозвали сертификат на техобслуживание самолетов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская авиакомпания предупредила об отмене и задержке рейсов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиаперевозчика, у организации отозвали сертификат на техобслуживание самолетов. Правда, пассажиров заверили, что все запланированные рейсы будут осуществлены. Для поддержания летной годности воздушных судов компания заключит соглашения с аккредитованными сторонними эксплуатантами.

— Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме, — пояснили в соцсетях перевозчика.

В ближайшие дни возможны незначительные корректировки расписания, связанные с переходным периодом.