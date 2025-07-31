В Ростовской области из-за атаки БПЛА начался пожар

В Ростовской области в ночь на четверг, 31 июля, была отражена атака беспилотников. Дроны сбили в Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Дубовском и Кашарском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
В результате атаки в лесопосадке возле трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе случился пожар. Также из-за падения обломков БПЛА ландшафтный пожар начался у хутора Семичный в Дубовском районе и возле поселка Каменка в Кашарском районе.
— Огонь был потушен прибывшими на место пожарными расчетами. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.
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