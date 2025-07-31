Стало известно, может ли украинский журналист Гордон* попасть в Россию

Украинский журналист Дмитрий Гордон* вряд ли сможет попасть в Российскую Федерацию. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
«Имеются основания для неразрешения въезда в РФ», — отметил собеседник агентства.
1 июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение ложной информации о российской армии.
Ранее в прокуратуре призвали осудить Гордона* за призывы к странам НАТО вмешаться и применить ядерное оружие против России.
В 2024 году МВД России повторно объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.