Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, может ли украинский журналист Гордон* попасть в Россию

РИАН: Украинского журналиста Гордона* не впустят в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Украинский журналист Дмитрий Гордон* вряд ли сможет попасть в Российскую Федерацию. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

«Имеются основания для неразрешения въезда в РФ», — отметил собеседник агентства.

1 июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение ложной информации о российской армии.

Ранее в прокуратуре призвали осудить Гордона* за призывы к странам НАТО вмешаться и применить ядерное оружие против России.

В 2024 году МВД России повторно объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше