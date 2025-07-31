Топ-5 главных новостей в Молдове 31 июля 2025: Как румынские пограничники ненавязчиво агитируют за ПАС; почему полиция Британии сняла с рейса в Кишинев гражданку Молдовы; кишиневские старики выносят на продажу последние вещи

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 31 июля 2025:
1. В Кишиневе пенсионерка выносит на улицу вещи на продажу: «Без этого просто не смогла бы выжить, пенсии на еду и лекарства не хватает, а власти все делают только для себя!».
2. Полиция сняла с рейса в Кишинев гражданку Молдовы: Что произошло.
3. Пограничники ПАС берегут: На границе с Молдовой румынские пограничники ненавязчиво призывают наших граждан голосовать 28 сентября за правящую партию.
4. Жара в Молдове откладывается: Нас ждет последний комфортный и почти прохладный день перед очередным витком пекла.
5. В Молдове педофила приговорили к 25 годам тюрьмы за сексуальное насилие над девочками 7 и 8 лет: Он еще и систематически бил и оскорблял детей.
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Чем громче власти кричат о том, каким пышным цветом в Молдове расцвела демократия — жди репрессий, задержаний и арестов: Ну, не получается у нынешнего режима строить настоящую демократию, не ее это дело.
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