Житель Челябинской области забрался на скалу за козой и застрял

Спасатели спустили верёвку с поясом к пострадавшему, чтобы зафиксировать его и не дать скатиться вниз.
В дальнейшем ашинцу с помощью альпинистского снаряжения помогли благополучно выбраться из опасной зоны. Медицинская помощь не потребовалась.
В Аше 32-летний мужчина забрался на скалу горы Доменной за козой, однако спуск оказался слишком крутым, и он не смог спуститься. На выручку «альпинисту» пришли спасатели. Чем закончилась история, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Спасатели спустили верёвку с поясом к пострадавшему, чтобы зафиксировать его и не дать скатиться вниз.
В дальнейшем ашинцу с помощью альпинистского снаряжения помогли благополучно выбраться из опасной зоны. Медицинская помощь не потребовалась.