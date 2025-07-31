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Житель Челябинской области забрался на скалу за козой и застрял

В Аше 32-летний мужчина забрался на скалу горы Доменной за козой, однако спуск оказался слишком крутым, и он не смог спуститься. На выручку «альпинисту» пришли спасатели. Чем закончилась история, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Спасатели спустили верёвку с поясом к пострадавшему, чтобы зафиксировать его и не дать скатиться вниз.

В дальнейшем ашинцу с помощью альпинистского снаряжения помогли благополучно выбраться из опасной зоны. Медицинская помощь не потребовалась.

сообщили в ведомстве