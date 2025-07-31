Житель Челябинской области забрался на скалу за козой и застрял

В Аше 32-летний мужчина забрался на скалу горы Доменной за козой, однако спуск оказался слишком крутым, и он не смог спуститься. На выручку «альпинисту» пришли спасатели. Чем закончилась история, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.