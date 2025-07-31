Верховный суд: 84 человека приговорены к лишению свободы за коррупцию в 2025

В пресс-службе Верховного суда Беларуси сообщили, что 84 человека приговорены к лишению свободы за коррупцию в 2025 году.
Согласно статистике, в первом полугодии 2025 года за коррупцию было осуждено 304 лица. Это на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда было осуждено 328 лица).
«84 лица приговорены к различным срокам лишения свободы», — отметили в пресс-службе.
В частности, лишение права занимать определенную должность или же заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания было назначено восьми коррупционерам и 252 лицам — в качестве дополнительного наказания. Кроме того, десять человек лишили воинского или специального звания.
В Верховном суде добавили, что штраф в виде дополнительного наказания избрали для 252 осужденных. Отсрочка исполнения наказания была применена к 104 лицам, а условное применение наказания — к 20.
«Наказание в виде ограничения свободы назначено 87 осужденным, из них 7 — с направлением в исправительное учреждение открытого типа и 80 без направления», — привели подробности в пресс-службе.
Чаще всего по коррупционным статьям судили за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (133 человека), получение взятки (93 лица), превышение власти или служебных полномочий (45 человек).
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