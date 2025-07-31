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НАСА спешит добраться до Луны во время президентства Трампа

Соединенные Штаты Америки имеют серьезные намерения по высадке астронавтов на Луну в ближайшее время.

Соединенные Штаты Америки имеют серьезные намерения по высадке астронавтов на Луну в ближайшее время. И хотят они это сделать во время президентского срока Дональда Трампа, сообщил исполняющий обязанности руководителя НАСА Шон Даффи в эфире телеканала Fox News.

«В следующем году мы планируем вернуться на Луну, мы не будем прилуняться, мы облетим Луну. А затем примерно через год мы прилунимся. Это произойдет, пока Дональд Трамп будет занимать пост», — отметил он.

НАСА уже неоднократно объявляло о лунной миссии в рамках Artemis II. Но она регулярно откладывается. Последний раз сроки полета переносили в конце прошлого года.

Ранее «МК» писал, что NASA не исключает возможности продолжения сотрудничества с Россией в космической сфере после завершения эксплуатации Международной космической станции.

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