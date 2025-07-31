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Житель Осинского района отправился в зону СВО и погасил 1 млн по алиментам

Отец 18-летней дочери и 19-летнего сына официально не работал несколько лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Находящийся в зоне проведения СВО житель Осинского района Иркутской области выплатил задолженность по алиментам в пользу совершеннолетних детей. Отец 18-летней дочери и 19-летнего сына официально не работал несколько лет. За это время накопился внушительный долг по алиментам — свыше 1 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области.

Помимо уклонения от исполнения родительских обязанностей, должник скрывался от судебных приставов, вследствие чего был объявлен в розыск, и его местонахождение было обнаружено в зоне проведения спецоперации. Сотрудники направили постановление на удержание алиментной задолженности из денежного довольствия мужчины. Однако, проявив сознательность, он погасил всю сумму долга в полном объеме.

Напомним, что в Шелехове мать-алиментщица погасила долг перед несовершеннолетним сыном в размере около 1,5 млн рублей. Сумму она перевела спустя несколько дней после беседы с приставом.