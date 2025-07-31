Житель Осинского района отправился в зону СВО и погасил 1 млн по алиментам

Помимо уклонения от исполнения родительских обязанностей, должник скрывался от судебных приставов, вследствие чего был объявлен в розыск, и его местонахождение было обнаружено в зоне проведения спецоперации. Сотрудники направили постановление на удержание алиментной задолженности из денежного довольствия мужчины. Однако, проявив сознательность, он погасил всю сумму долга в полном объеме.