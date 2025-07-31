В аэропорту Толмачево задерживаются 11 рейсов на прилет

Приземлиться вовремя не могут самолеты из Усть-Каменогорска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Горно-Алтайска, Минеральных Вод, Худжанда, а также по два рейса из Владивостока и Сочи. Максимальная задержка составляет чуть больше двух часов.