В аэропорту Толмачево задерживаются 11 рейсов на прилет

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются 11 рейсов на прилет. На вылет задержек не наблюдается. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Приземлиться вовремя не могут самолеты из Усть-Каменогорска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Горно-Алтайска, Минеральных Вод, Худжанда, а также по два рейса из Владивостока и Сочи. Максимальная задержка составляет чуть больше двух часов.
Причины позднего прибытия самолетов неизвестны. Ранее КП-Новосибирск сообщала, что сегодня в регионе ожидается непогода. По данным Западно-Сибирского УГМС, днем будет дождь и гроза.