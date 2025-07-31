«Я запоминаю»: Кадыров рассказал о строящих планы врагах за спинами

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о врагах, смотрящих «с отвращением и злобой», а также о противнике, который строит «свои планы» и «мечтает, чтобы мы сломались». Своими мыслями он поделился в личном блоге.
Кадыров заявил, что «мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми», добавив, что его окружение давно не видело его смеющимся. Причину он объяснил словами: «уже не то время».
По словам главы Чечни, несмотря на намерения «врагов», «победа наша не за горами». При этом он не уточнил, кого имеет в виду под «врагами».
На опубликованных кадрах Кадыров едет верхом на коне, а затем идет с тростью на фоне горных каменных строений.
— Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю, — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись, в которой прокомментировал информацию о своей скорой смерти. В ролике он заявил, что время каждого человека определено заранее и его нужно проживать «осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту».
В мае глава Чечни в ответ на возникшие по поводу его изменившейся внешности вопросы рассказал о том, что с возрастом поседел и почти перестал смеяться. По его словам, это произошло с началом специальной военной операции на Украине.