Срок опрессовок в трёх районах Челябинска продлили на две недели

В Челябинске на две недели продлили четвёртый этап гидравлических испытаний, затронувший дома в трёх районах города. Причиной стали выявленные повреждения теплосетей, сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».
Напомним, четвёртый этап опрессовок начался 15 июля и должен был завершиться 29 июля. Под отключение горячей воды попали 578 многоквартирных домов в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.
«Специалисты проверили 96,5 км теплосетей и выявили 75 повреждений. Из которых, на текущий момент, устранено пять. Для ремонта и замены “слабых” участков задействовано порядка восьми бригад предприятия», — сообщили в компании.
Срок опрессовок решили продлить до 13 августа. К этой дате теплоэнергетики рассчитывают устранить все обнаруженные дефекты.
Добавим, что в Челябинске тем временем стартовал пятый этап гидравлических испытаний. Он пройдёт с 29 июля по 12 августа. Без горячей воды в это время останутся 947 многоквартирных домов и 140 социальных учреждений в пяти районах города: Центральном, Калининском, Тракторозаводском, Ленинском и Советском.