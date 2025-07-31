Срок опрессовок в трёх районах Челябинска продлили на две недели

Добавим, что в Челябинске тем временем стартовал пятый этап гидравлических испытаний. Он пройдёт с 29 июля по 12 августа. Без горячей воды в это время останутся 947 многоквартирных домов и 140 социальных учреждений в пяти районах города: Центральном, Калининском, Тракторозаводском, Ленинском и Советском.