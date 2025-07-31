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На одной из сетей АЗС в Омской области резко подорожал природный газ

Популярное у омичей экологичное топливо прибавило сразу 2 рубля к прошлой цене.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Согласно обновленного 29 июля прайса на топливо на сайте одной из популярных в регионе сетей АЗС, природный газ стал дороже в Омской области на 2 рубля.

Еще 15 июля природный газ на заправках популярной у омичей сети АЗС стоил 20,25 рублей за литр. Но уже 29 июля оператор обновил цены к всеобщему сожалению омичей, пользующихся самым экологическим топливом. Цена после обновления прыгнула сразу на 10% — с 20,25 до 22,25 рублей за литр. При этом цены на другое топливо в этой сети АЗС не поменялись.

Ранее «КП в Омске» сообщала о поднятии в июле цен на бензин.