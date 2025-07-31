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Росавиация ввела ограничения в аэропорту Гагарин в Саратове

Аэропорт Саратова работает в условиях ограничений утром 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов введены в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Об этом сообщают представители Росавиации.

В объявлении ведомства отмечается, что подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Накануне официальным представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов.

До этого аэропорт Калуги работал в ограниченном режиме. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала авиарейсы.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о крупном коллапсе в системе авиакомпании «Аэрофлот». 28 июля были отменены несколько десятков рейсов из Москвы и обратно. Причиной стал сбой в системах.