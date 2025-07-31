Росавиация ввела ограничения в аэропорту Гагарин в Саратове

Ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов введены в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Об этом сообщают представители Росавиации.
В объявлении ведомства отмечается, что подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Накануне официальным представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов.
До этого аэропорт Калуги работал в ограниченном режиме. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала авиарейсы.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о крупном коллапсе в системе авиакомпании «Аэрофлот». 28 июля были отменены несколько десятков рейсов из Москвы и обратно. Причиной стал сбой в системах.