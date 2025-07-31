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В МИД ответили на вопрос о продолжении переговоров РФ и Украины

Вершинин рассказал о готовности России продолжить переговоры с Украиной.

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, однако встречи на высоком уровне требуют тщательной подготовки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил о трёх состоявшихся раундах переговоров о отметил открытость Москвы для их продолжения.

«Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», — сказал он.

Вершинин также отметил, что Россия положительно оценивает предложение Турции предоставить площадку для возможных переговоров.

Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсуждали меморандумы о перемирии, но встреча длилась менее часа и не принесла значимых результатов. Переговоры проходили в два этапа: сначала главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу один на один, затем к обсуждению присоединились остальные участники.

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