В Прикамье осужден за ДТП с жертвами житель Удмуртии

Суд в Краснокамске вынес приговор ранее не судимому 54-летнему жителю Удмуртской Республики. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.