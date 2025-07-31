В Прикамье осужден за ДТП с жертвами житель Удмуртии

Суд в Краснокамске вынес приговор ранее не судимому 54-летнему жителю Удмуртской Республики. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в марте на 1046 км + 470 м трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». На отвороте в деревню Гуляево водитель грузового седельного тягача в составе полуприцепа «Цистерна» допустил столкновение с легковым «ИЖ ОДА», который остановился, чтобы повернуть налево.
В результате аварии погибли на месте 79-летний водитель и 49-летняя пассажирка с заднего сидения авто. 26-летний пассажир с переднего сидения позже скончался от полученных травм в больнице.
Суд приговорил виновного к 4 годам в колонии-поселении и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.