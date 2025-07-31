Лукашенко обратился к Якубовичу, сказав про его популярность в Беларуси

Президент Беларуси заявил, что многогранный и удивительный талант ведущего, артиста, а также сценариста и автора искрометных текстов дал возможность Леониду Якубович обрести огромную популярность в Беларуси. Александр Лукашенко высказал слова уверенности, что и далее народный артист России будет радовать преданных поклонников, а также способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и РФ.