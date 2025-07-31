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Лукашенко обратился к Якубовичу, сказав про его популярность в Беларуси

Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с 80-летием и сказал про его огромную популярность в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении заметил, что благодаря искренности, неиссякаемой энергии и природному обаянию творческие проекту Якубовича всегда становятся незабываемым зрелищем, покоряют своей оригинальностью и яркостью.

Президент Беларуси заявил, что многогранный и удивительный талант ведущего, артиста, а также сценариста и автора искрометных текстов дал возможность Леониду Якубович обрести огромную популярность в Беларуси. Александр Лукашенко высказал слова уверенности, что и далее народный артист России будет радовать преданных поклонников, а также способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и РФ.

Кстати, мы писали, как ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович летал в Беларуси на самолетах, искал родных и привез прицеп дров пенсионерке.

Ранее белорусская певица Наталья Подольская рассказала, чему ее научил муж Владимир Пресняков-младший: «Это цена успеха и популярности».

Тем временем Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.

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