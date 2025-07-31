Лукашенко обратился к Якубовичу, сказав про его популярность в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с 80-летием и сказал про его огромную популярность в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что благодаря искренности, неиссякаемой энергии и природному обаянию творческие проекту Якубовича всегда становятся незабываемым зрелищем, покоряют своей оригинальностью и яркостью.
Президент Беларуси заявил, что многогранный и удивительный талант ведущего, артиста, а также сценариста и автора искрометных текстов дал возможность Леониду Якубович обрести огромную популярность в Беларуси. Александр Лукашенко высказал слова уверенности, что и далее народный артист России будет радовать преданных поклонников, а также способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и РФ.
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