В пяти районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

В ночь на 31 июля в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, дроны были уничтожены в пяти районах: Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Дубовском и Кашарском.
Падение обломков беспилотников привело к возгораниям в нескольких местах. Пожары вспыхнули в лесопосадке у трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе, а также у хутора Семичный в Дубовском районе и возле поселка Каменка в Кашарском районе.
По данным областных властей, прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорания. Пострадавших нет.
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