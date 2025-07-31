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В пяти районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области после атаки БПЛА возникли пожары.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В ночь на 31 июля в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, дроны были уничтожены в пяти районах: Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Дубовском и Кашарском.

Падение обломков беспилотников привело к возгораниям в нескольких местах. Пожары вспыхнули в лесопосадке у трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе, а также у хутора Семичный в Дубовском районе и возле поселка Каменка в Кашарском районе.

По данным областных властей, прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорания. Пострадавших нет.

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