В Приморье утверждены охотничьи квоты: сколько медведей и оленей можно добыть

С 1 августа в Приморье начинается очередной охотничий сезон. Правительство края совместно с Министерством природных ресурсов РФ утвердило лимиты на добычу диких животных. В список разрешённых к добыче попали медведи, лоси, кабарга, соболь, рысь и другие виды, традиционно относящиеся к объектам охотничьего промысла, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По данным министерства лесного хозяйства и охраны природы Приморья, в наступающем сезоне можно будет добыть 8018 косуль, 3685 особей благородного оленя, 1750 особей кабарги, 76 лосей, 941 особь бурого медведя, 468 гималайских медведей, 10 171 соболя и 128 рысей.
Однако в охотничьих угодьях пяти муниципалитетов — Октябрьского, Ханкайского, Кавалеровского, Михайловского и Тернейского округов — лимиты на копытных не утверждены из-за нарушений при проведении весеннего учета. На этих участках охота будет запрещена.
Отмечается, что популяции большинства крупных животных в регионе остаются стабильными. Имеется тенденция к росту численности, что позволяет ежегодно корректировать объёмы добычи. Исключение составляет дикий кабан. Из-за последствий эпизоотии африканской чумы свиней охота на него уже второй сезон под запретом — и, вероятно, мораторий будет продлён.