В Приморье утверждены охотничьи квоты: сколько медведей и оленей можно добыть

Отмечается, что популяции большинства крупных животных в регионе остаются стабильными. Имеется тенденция к росту численности, что позволяет ежегодно корректировать объёмы добычи. Исключение составляет дикий кабан. Из-за последствий эпизоотии африканской чумы свиней охота на него уже второй сезон под запретом — и, вероятно, мораторий будет продлён.