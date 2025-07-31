Тест: Отгадать 6 самых стыдных загадок из «Поля чудес» под силу лишь самому Якубовичу

Программа «Поле чудес» уже давно стала частью нашей культуры. Смотря её, можно не только проверить свои знания, но и посмеяться над неожиданными вопросами и забавными ответами участников. Если вы до сих пор мечтаете оказаться в студии, принести подарки, передать привет, почувствовать азарт игры и попробовать угадать слова на знаменитом барабане, то этот тест специально для вас!