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Тест: Отгадать 6 самых стыдных загадок из «Поля чудес» под силу лишь самому Якубовичу

Сегодня свой юбилей отмечает Леонид Якубович, великий артист, который уже много лет ведёт одну из самых популярных телепередач в России — «Поле чудес»!

Источник: Life.ru

Программа «Поле чудес» уже давно стала частью нашей культуры. Смотря её, можно не только проверить свои знания, но и посмеяться над неожиданными вопросами и забавными ответами участников. Если вы до сих пор мечтаете оказаться в студии, принести подарки, передать привет, почувствовать азарт игры и попробовать угадать слова на знаменитом барабане, то этот тест специально для вас!

Хотите ещё глубже погрузиться в мир загадок? Тогда попробуйте отгадать, из каких 6 мультиков СССР эти тигры! Каждый день начинаете с чашечки кофе или какао? У нас для вас плохие новости! Выберите кофейный напиток и узнайте горькую правду о своём характере!

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