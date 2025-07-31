Российские военные освободили город Часов Яр в ДНР

14 июня командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов утверждал, что под контролем ВСУ в городе Часове Яре остался только один район. Российские войска продвигаются вперед и в скором времени Часов Яр будет взят, так как под контролем противника остается лишь небольшая часть города.