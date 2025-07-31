Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили от украинских войск город Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Кутятин ранее заявил, что командование приказывало бойцам расстреливать раненых российских военных. По его словам, такие случаи происходили много раз.
До этого также стало известно, что вступивший в ряды украинской армии темнокожий мужчина был уничтожен при попытке расстрелять российских военнослужащих в селе Отрадное в ДНР.
14 июня командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов утверждал, что под контролем ВСУ в городе Часове Яре остался только один район. Российские войска продвигаются вперед и в скором времени Часов Яр будет взят, так как под контролем противника остается лишь небольшая часть города.