Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начало августа в Башкирии ознаменуется дождями

Озвучен прогноз погоды в первые дни августа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какими будут первые дни августа. По словам синоптиков Башгидрометцентра, в пятницу, 1 августа, ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет умеренный, северный и северо-восточный. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28°.

На следующий день осадков не предвидится. Ветер сохранит северное и северо-восточное направление с прежней интенсивностью. Температурный режим останется без изменений: ночью +11…+16°, днем +23…+28°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.