Начало августа в Башкирии ознаменуется дождями

Стало известно, какими будут первые дни августа. По словам синоптиков Башгидрометцентра, в пятницу, 1 августа, ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет умеренный, северный и северо-восточный. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28°.
На следующий день осадков не предвидится. Ветер сохранит северное и северо-восточное направление с прежней интенсивностью. Температурный режим останется без изменений: ночью +11…+16°, днем +23…+28°.
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