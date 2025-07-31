Порядок с парковками электросамокатов в Хабаровском крае наведут местные власти

Теперь местные власти могут устанавливать правила парковки, определять зоны, где размещением СИМов будет запрещено. В Думе объяснили, что прокатные организации могут запретить парковку в тех или иных зонах программным способом. Это значит, что пользователь не сможет бросить транспорт в любом месте, для того, чтобы деньги перестали списываться, нужно доехать до обозначенного места парковки. Если же прокатные организации не пойдут на такие меры, то депутаты выразили готовность внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливая штрафы за брошенные электросамокаты.