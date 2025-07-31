Порядок с парковками электросамокатов в Хабаровском крае наведут местные власти

Регулировать порядок размещения электросамокатов в Хабаровском крае будут непосредственно в муниципалитетах. Соответствующий закон приняли на внеочередном заседании краевой Законодательной Думы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как ранее отмечали депутаты, бесконтрольное использование средств индивидуальной мобильности и их беспорядочная парковка доставляет не только неудобство пешеходам, но и снижают безопасность. За последние годы выросло в 3,5 раза количество ДТП с участием прокатных самокатов. Например, за прошедшие месяцы этого года их зарегистрировано 36.
— Довольно показательна информация министерства здравоохранения края: в 2024—2025 годах в медицинские учреждения за помощью обратились 417 человек, в том числе 189 детей, получивших травмы в инцидентах с электросамокатами, — приводит статистику председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.
Теперь местные власти могут устанавливать правила парковки, определять зоны, где размещением СИМов будет запрещено. В Думе объяснили, что прокатные организации могут запретить парковку в тех или иных зонах программным способом. Это значит, что пользователь не сможет бросить транспорт в любом месте, для того, чтобы деньги перестали списываться, нужно доехать до обозначенного места парковки. Если же прокатные организации не пойдут на такие меры, то депутаты выразили готовность внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливая штрафы за брошенные электросамокаты.
К слову, в администрации Хабаровска создали опрос и предложили жителям ответить о том, как они относятся к электросамокатам в городе, нужно ли их запретить на какой-нибудь территории или создать ограничение их скорости. Вопросы размещены на сайте мэрии.
Напомним, в некоторых городах России уже начали запрещать электросамокаты. Первыми к таким ограничениям прибегли на Дальнем Востоке: после игнорирования правил безопасности использования СИМов в Благовещенске Амурской области объявили о полном запрете на их размещение и использование. За несоблюдение правил эксплуатации такого транспорта ввели штрафы.