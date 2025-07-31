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В США родился «старый ребенок» из эмбриона, который хранился 30 лет

В США мальчик родился из эмбриона, который хранился в течение 30 с половиной лет, и установил новый рекорд как «самый старый ребенок». Об этом рассказала мать ребенка Линдси Пирс.

В Америке из эмбриона, который хранился 30 лет, родился мальчик.

В США мальчик родился из эмбриона, который хранился в течение 30 с половиной лет, и установил новый рекорд как «самый старый ребенок». Об этом рассказала мать ребенка Линдси Пирс.

«У нас были тяжелые роды, но сейчас мы чувствуем себя хорошо. Мы в восторге от того, что у нас есть этот драгоценный ребенок!», — передают слова матери журнал MIT Technology Review.

Линдси и ее супруг Тим Пирс, которые живут в Лондоне, приняли решение воспользоваться эмбрионом, который был создан женщиной еще в 1994 году. По словам Линдси, как ее родные, так и прихожане их церкви воспринимают произошедшее как нечто, напоминающее сюжет научно-фантастической картины.