Россиянка Ольга Соловьева рассказала о жестокости бойфренда-итальянца

— Через три года после расставания с отцом Элиаса я встретила свою любовь — итальянца. Мы были вместе три года, жили как семья, мой сын его очень любил. И вдруг, в одночасье, все рухнуло. ~Мне позвонили с его номера, трубку взял сын, на том конце была женщина. Итальянка. Она показала его голого, спящего на пляже, и рассказала о его двойной жизни.~ И в доказательство прислала мне их интимные фото и видео. В ту секунду рухнула моя счастливая жизнь, планы и любовь. Расставание — тяжелый момент, оно во многом равно смерти. В моем случае это стало просчитанным планом итальянки, которая устроила сцену не только передо мной, но и перед сыном, который видел все. Ей надо было унизить меня и отрезать все сразу, но даже после этого она не оставила меня в покое.