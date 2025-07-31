«Превышение предельно допустимой концентрации в 4,2 раза в месте разлива». Минприроды проверило воду Свислочи в Минске после попадания нефтепродуктов

Во вторник, 29 июля, Минприроды прокомментировало утечку нефтепродуктов на Свислочи в Минске, уточнив, что масштаб загрязнений — локальный. В ведомстве уточнили, что в указанный день специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды выехали на Комсомольское озеро, чтобы отобрать пробы воды после.