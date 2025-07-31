Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Превышение предельно допустимой концентрации в 4,2 раза в месте разлива». Минприроды проверило воду Свислочи в Минске после попадания нефтепродуктов

Минприроды проверило воду Свислочи в Минске после попадания нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Минприроды проверило воду Свислочи в Минске после попадания нефтепродуктов. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Во вторник, 29 июля, Минприроды прокомментировало утечку нефтепродуктов на Свислочи в Минске, уточнив, что масштаб загрязнений — локальный. В ведомстве уточнили, что в указанный день специалисты Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды выехали на Комсомольское озеро, чтобы отобрать пробы воды после.

В пресс-службе пояснили, что в трех точках (в зоне загрязнения, а также выше и ниже по течению) были отобраны пробы для проведения анализа.

«Лабораторные исследования выявили превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,2 раза непосредственно в месте разлива», — сообщили в Минприроды.

И подчеркнули, что на других участках превышений зафиксировано не было.