Haberler: Самолет Asiana Airlines развернулся в небе из-за упавшего пауэрбанка

Самолет авиакомпании Asiana Airlines, летевший из Стамбула в Сеул, развернулся в небе после того, как один из пассажиров уронил в салоне свой пауэрбанк. Об этом случае в среду, 30 июля, рассказали в турецкой газете Haberler.
Инцидент произошел во время того, как борт пролетал над территорией Казахстана. Тогда же один из пассажиров нечаянно уронил между креслами свой гаджет. Сначала он пытался достать его самостоятельно, после попытку предприняли и бортпроводники.
Устройство поднять не получилось, из-за чего пилот принял решение развернуться в небе и вернуться в аэропорт Стамбула. Согласно правилам гражданской авиации Южной Кореи, авиакомпании не должны перевозить на своих судах портативные зарядные устройства, уточнили в издании.
Ранее воздушное судно китайской авиакомпании в процессе обхода опасных метеоявлений попало в запретную зону над Москвой. До этого пилотов воздушного судна, летевшего из Калининграда в Москву, пытались ослепить лазером, однако полет прошел успешно и самолет сел в аэропорту Шереметьево.