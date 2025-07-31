В Японии последствия землетрясения на Камчатке привели к гибели человека

Трагедия произошла в префектуре Кумамото, когда мужчина пытался эвакуироваться на своем автомобиле из прибрежной зоны. Он не справился с управлением и попал в смертельное ДТП. Еще семь жителей Японии получили различные травмы также в ходе эвакуации.