В Японии последствия землетрясения на Камчатке привели к гибели человека

В результате землетрясения на Камчатке и последовавшего за ним цунами в Японии погиб человек и еще семь получили травмы. Об этом сообщил генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
Трагедия произошла в префектуре Кумамото, когда мужчина пытался эвакуироваться на своем автомобиле из прибрежной зоны. Он не справился с управлением и попал в смертельное ДТП. Еще семь жителей Японии получили различные травмы также в ходе эвакуации.
При этом, заверили японские власти, пострадавших или жертв непосредственно землетрясения и цунами в стране нет.
30 июля 2025 года Камчатский край и прилегающие регионы потрясло одно из сильнейших землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда толчков, по уточненным данным, достигла 8,7, что делает это событие уникальным для региона.
Несмотря на мощную тряску, жители Дальнего Востока не поддавались панике. В больнице в это время шла операция. Врачи удерживали инструменты и следили за состоянием пациента, а водители катеров с туристами в море делали все возможное, чтобы спокойно довести пассажиров.