В поселке Михайловка идет ремонт поликлиники

В поселке Михайловка Черемховского района ведется капитальный ремонт здания поликлиники. Медицинское учреждение относится к Черемховской районной больнице № 1. Накануне на объекте побывали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области во главе с председателем областного парламента Александром Ведерниковым.
Известно, что окончание работ запланировано на декабрь этого года. Подрядчики уже успели обновить кровлю, инженерные сети внутри помещений, установить новые окна. Впереди внутренние отделочные работы, замена систем водоснабжения и канализации. Одновременно ремонтируется крыльцо. Как сообщается, готовность объекта оценивается в 65%.