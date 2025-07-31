В поселке Михайловка идет ремонт поликлиники

Известно, что окончание работ запланировано на декабрь этого года. Подрядчики уже успели обновить кровлю, инженерные сети внутри помещений, установить новые окна. Впереди внутренние отделочные работы, замена систем водоснабжения и канализации. Одновременно ремонтируется крыльцо. Как сообщается, готовность объекта оценивается в 65%.