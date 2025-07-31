Новосибирец выявил утечку данных из скорой помощи после смерти матери

Председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Игорь Салов обратился к прокурору региона Александру Бучману с требованием проверить возможную незаконную передачу персональных данных из службы скорой помощи ритуальным агентствам. Поводом стал личный трагический случай мужчины.
В конце июня у Салова умерла мать. «Около 12:00 позвонил в скорую помощь для констатации смерти. Вскоре после этого на мой мобильный телефон начали поступать звонки от ритуальных агентств с предложениями услуг по организации похорон», — рассказал Салов. Он подчеркнул, что никому не сообщал о смерти и не давал согласия на обработку персональных данных.
«После этого несколько ритуальных агентов приехали ко мне в квартиру, где находилась умершая мама. Адрес мог быть передан только сотрудниками скорой помощи, так как больше никому не было известно о смерти и месте нахождения тела», — заявил Салов. Для организации похорон он сознательно выбрал только одну компанию — АО «ИМИ».
Представители мемориальной службы «ИМИ» подтвердили, что подобные случаи утечки информации не единичны. Компания, являющаяся исполнителем муниципального контракта, ведёт постоянную работу по противодействию нелегальным ритуальным агентствам.
Прокуратура Новосибирской области уже начала проверку по данному факту. В обращении Салов указал, что подобные нарушения носят системный характер, а полученный от мэрии ответ подтвердил существование проблемы, но не предложил механизмов её решения.