Новосибирец выявил утечку данных из скорой помощи после смерти матери

В конце июня у Салова умерла мать. «Около 12:00 позвонил в скорую помощь для констатации смерти. Вскоре после этого на мой мобильный телефон начали поступать звонки от ритуальных агентств с предложениями услуг по организации похорон», — рассказал Салов. Он подчеркнул, что никому не сообщал о смерти и не давал согласия на обработку персональных данных.