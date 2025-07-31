Под Новосибирском вырастили картофелину весом свыше килограмма

В Новосибирской области в хозяйстве ООО «ОПХ “Дары Ордынска”» собрали рекордный клубень картофеля сорта «Коломбо», масса которого составила 1040 граммов. Гигантский овощ взвесили на кухонных весах, зафиксировав его впечатляющий вес. Об этом сообщили VN.ru.
Сорт «Коломбо» официально рекомендован для выращивания в различных регионах России, включая Северо-Запад, Центральную часть страны, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, а также Западно- и Восточно-Сибирский регионы.