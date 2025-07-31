Под Новосибирском вырастили картофелину весом свыше килограмма

В Новосибирской области в хозяйстве ООО «ОПХ “Дары Ордынска”» собрали рекордный клубень картофеля сорта «Коломбо», масса которого составила 1040 граммов. Гигантский овощ взвесили на кухонных весах, зафиксировав его впечатляющий вес. Об этом сообщили VN.ru.