Самокаты стали реже сбивать пешеходов во Владивостоке: сервис кикшеринга дал статистику

«Динамика снижения аварийности не зависит от времени суток или района города, что говорит о системном эффекте от комплекса мероприятий», — отмечают в крупном сервисе кикшеринга.
Представители одного из крупнейших операторов микромобильности сообщили о существенном улучшении ситуации на дорогах Владивостока. Количество нарушений при поездках вдвоем сократилось на 25%, также на четверть уменьшились случаи несоблюдения правил проезда пешеходных переходов. При этом более 90% зафиксированных происшествий обходятся легкими последствиями или вовсе без травм.
В компании уверены, что аварийность снизилась из-за просветительской работы. Помогли и рейды совместно с ГИБДД и городской администрацией.
Статистику считали на основе данных об аварийности от полиции, жалоб пользователей и данных от страховой компании.
Напомним, в июне ГИБДД сообщали о шести авариях с участием детей на электросамокатах. Один из них получил открытый перелом черепа.