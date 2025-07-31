Самокаты стали реже сбивать пешеходов во Владивостоке: сервис кикшеринга дал статистику

Представители одного из крупнейших операторов микромобильности сообщили о существенном улучшении ситуации на дорогах Владивостока. Количество нарушений при поездках вдвоем сократилось на 25%, также на четверть уменьшились случаи несоблюдения правил проезда пешеходных переходов. При этом более 90% зафиксированных происшествий обходятся легкими последствиями или вовсе без травм.