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Самокаты стали реже сбивать пешеходов во Владивостоке: сервис кикшеринга дал статистику

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля, ФедералПресс. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов кикшеринга во Владивостоке сократилось более чем в два раза с апреля по июнь 2025 года. Особенно значительно уменьшилось число столкновений с пешеходами — на 66%.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

«Динамика снижения аварийности не зависит от времени суток или района города, что говорит о системном эффекте от комплекса мероприятий», — отмечают в крупном сервисе кикшеринга.

Представители одного из крупнейших операторов микромобильности сообщили о существенном улучшении ситуации на дорогах Владивостока. Количество нарушений при поездках вдвоем сократилось на 25%, также на четверть уменьшились случаи несоблюдения правил проезда пешеходных переходов. При этом более 90% зафиксированных происшествий обходятся легкими последствиями или вовсе без травм.

В компании уверены, что аварийность снизилась из-за просветительской работы. Помогли и рейды совместно с ГИБДД и городской администрацией.

Статистику считали на основе данных об аварийности от полиции, жалоб пользователей и данных от страховой компании.

Напомним, в июне ГИБДД сообщали о шести авариях с участием детей на электросамокатах. Один из них получил открытый перелом черепа.