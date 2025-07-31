Штраф за купание в запрещенных местах увеличен в Хабаровском крае

На внеочередном заседании краевого парламента принят закон, ужесточающий наказание за нарушение запрета на купание. Теперь штраф для граждан за купание в зоне действия знака «Купаться запрещено!» увеличен до пяти тысяч рублей. Ранее он составлял от 500 до одной тысячи рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Новые меры направлены на соблюдение правил безопасности на водных объектах и предотвращение несчастных случаев. По данным статистики, с начала купального сезона в крае утонули 23 человека, среди которых семь детей.
«Статистика на сегодня неутешительная. Эта цифра должна заставить всех задуматься. Наша задача — сделать всё возможное, чтобы предотвратить дальнейшие случаи гибели людей», — сказал председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Яц.