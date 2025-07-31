Штраф за купание в запрещенных местах увеличен в Хабаровском крае

На внеочередном заседании краевого парламента принят закон, ужесточающий наказание за нарушение запрета на купание. Теперь штраф для граждан за купание в зоне действия знака «Купаться запрещено!» увеличен до пяти тысяч рублей. Ранее он составлял от 500 до одной тысячи рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.