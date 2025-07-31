Новосибирцам рассказали, какие льготы получат матери-героини с 2026 года

Проект закона, предлагающий приравнять звание «Мать-героиня» к званию Героя Труда и наделить этих женщин социальными льготами, требует дополнительной доработки, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Об этом сообщает amic.ru.
По её словам, законопроект был принят в первом чтении, и в случае его утверждения на осенней сессии, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно проекту, женщинам, получившим звание «Мать-героиня», будут предоставлены льготы, включая бесплатные земельные участки, санаторные путевки, стоматологию с протезированием и приоритетное снабжение стройматериалами. Взамен они смогут получить ежемесячную выплату в размере более 70 тысяч рублей с возможной индексацией и сохранением части преференций. Также предусмотрены дополнительные возможности трудоустройства и профессионального обучения, а также надбавка к пенсии.
Звание «Мать-героиня» было восстановлено в августе 2022 года и присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десяти и более детей. В настоящее время в России 150 женщин имеют это звание. Однако, как отметила Останина, они не получают значительных материальных льгот, кроме разовой выплаты в размере 100 тысяч рублей.
«Законопроект по инициативе президента направлен на то, чтобы приравнять труд женщин, воспитавших большое количество детей, к труду Героя Труда», — пояснила Останина. Она добавила, что в России существует около 5 тысяч женщин, воспитывающих 10 и более детей, а также около 7 тысяч женщин, имеющих от 8 до 10 детей.
Останина также уточнила, что закон будет распространяться только на гражданок России и их детей, рожденных на территории страны. Были также обсуждены изменения, касающиеся начисления пенсионных баллов многодетным матерям, в том числе за детей, рожденных двойнями или тройнями.
Депутат выразила мнение, что проект закона требует дальнейших уточнений, особенно в части учета большего числа женщин, заслуживающих звания «Мать-героиня».