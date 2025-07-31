Новосибирцам рассказали, какие льготы получат матери-героини с 2026 года

По её словам, законопроект был принят в первом чтении, и в случае его утверждения на осенней сессии, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно проекту, женщинам, получившим звание «Мать-героиня», будут предоставлены льготы, включая бесплатные земельные участки, санаторные путевки, стоматологию с протезированием и приоритетное снабжение стройматериалами. Взамен они смогут получить ежемесячную выплату в размере более 70 тысяч рублей с возможной индексацией и сохранением части преференций. Также предусмотрены дополнительные возможности трудоустройства и профессионального обучения, а также надбавка к пенсии.