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Названы законы, вступающие в силу с августа: Срок действия ЕГЭ продлят, от смс-рассылок можно отказаться

Володин перечислил законы, вступающие в силу с августа.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил новые законодательные нормы, которые начнут действовать в России с августа 2025 года. Изменения затронут несколько важных сфер жизни граждан.

В финансовой сфере вводится правило, согласно которому банки смогут открывать счета подросткам только при наличии согласия родителей. Эта мера направлена на защиту несовершеннолетних от мошеннических схем, когда их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств.

Также с августа граждане получат право отказаться от смс-рассылок путем подачи заявления оператору связи. Это решение призвано снизить объем спама и защитить людей от телефонного и интернет-мошенничества.

Помимо прочего, с 3 августа ужесточается ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов, посвященных защитникам Отечества. Максимальное наказание за такие преступления составит до пяти лет лишения свободы. Норма распространяется на памятные объекты как в России, так и за рубежом.

Для участников специальной военной операции вводятся дополнительные меры поддержки. Военнослужащим СВО продлевается срок действия результатов ЕГЭ, что облегчит их поступление в учебные заведения после завершения службы. Также с 23 июля участники СВО и их близкие родственники освобождены от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума РФ приняла закон о праве на две пенсии для участников СВО, которые получили инвалидность в результате боевых действий.

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