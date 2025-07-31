В российском регионе возникли трудности с движением поездов после атаки БПЛА

На месте оперативно работают экстренные службы.
«Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. В результате никто не пострадал. На месте оперативно работают экстренные службы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОколо четырех взрывов раздалось в Волгоградской области.
В связи с инцидентом были задержаны следующие пассажирские поезда:
№ 532 Адлер — Киров;№ 531 Киров — Адлер;Пригородный поезд № 6212 Котельниково — Волгоград-1.
Максимальное время задержки составило более 4 часов. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями через официальные каналы.