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В российском регионе возникли трудности с движением поездов после атаки БПЛА

В Волгоградской области возникли перебои в движении пассажирских поездов из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

На месте оперативно работают экстренные службы.

В Волгоградской области возникли перебои в движении пассажирских поездов из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. В результате никто не пострадал. На месте оперативно работают экстренные службы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОколо четырех взрывов раздалось в Волгоградской области.

В связи с инцидентом были задержаны следующие пассажирские поезда:

№ 532 Адлер — Киров;№ 531 Киров — Адлер;Пригородный поезд № 6212 Котельниково — Волгоград-1.

Максимальное время задержки составило более 4 часов. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями через официальные каналы.

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