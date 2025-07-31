Наставник «Крыльев» Адиев высказался о возможных тренировках Писарского с клубом

29-летнего нападающего отстранили от футбола после скандала со ставкой на 4 года (из них 3 — условно).
Владимир Писарский был с волжанами с конца 2022-го по лето 2024 года. Всего провел 40 матчей, забил семь голов и оформил два ассиста. Позже отправился в аренду в «Сочи».
За южан играл весь прошлый сезон в Первой лиге. В 30 встречах отметился шестью мячами и пятью результативными передачами. Также попал в скандал со ставкой на стыковой матч между «барсами» и «Пари НН». После отстранили от футбола на 4 года. Из них на 3 — условно.
Причем этим летом Владимир планировал поддерживать себя в форме на базе «Крыльев Советов». Но руководство самарцев инициативу не поддержало. В итоге форвард отправился к медиаклубу «СКА-Ростов».
«Мне неизвестно, что Писарский хотел с нами тренироваться. До меня такой информации не доходило», — заявил «Чемпионату» наставник «КС» Магомед Адиев.
На днях писали, что защитник «зелено-бело-синих» Иван Лепский может пропустить матч третьего тура РПЛ против «Ростова» из-за повреждения.
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