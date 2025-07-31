Наставник «Крыльев» Адиев высказался о возможных тренировках Писарского с клубом

За южан играл весь прошлый сезон в Первой лиге. В 30 встречах отметился шестью мячами и пятью результативными передачами. Также попал в скандал со ставкой на стыковой матч между «барсами» и «Пари НН». После отстранили от футбола на 4 года. Из них на 3 — условно.