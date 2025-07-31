Когда в Красноярске откроется новый бассейн в Северном?

В Красноярске на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова завершается строительство многофункционального комплекса с бассейном, который готов на 95%.
Подрядчик представил отчет о ходе работ заместителю главы города и руководителю департамента градостроительства Сергею Шикунову.
В настоящее время рабочие устраняют замечания заказчика, настраивают системы вентиляции и бассейнов, а также готовятся к отправке проб воды на экспертизу. Завершаются отделочные работы и расстановка мебели. Снаружи комплекса ведется благоустройство: укладывается брусчатка, асфальтируется парковка на 66 мест, высаживаются деревья и кустарники.
По контракту подрядчик должен был завершить строительство к 30 апреля, однако сроки были延ены из-за ряда обстоятельств. Директор по строительству ООО «Каменщик» Андрей Астапов отметил, что объект технически сложный, требующий тщательной координации. Он также добавил, что для оформления помещений с бассейнами был приглашен дизайнер, который объединил элементы советского и современного стилей, создав два ярких панно.
Пропускная способность комплекса составит 268 человек за смену. В здании будет три этажа: на первом расположатся гардероб, кафе, две раздевалки (мужская и женская), два хаммама, душевые и помещения с детским и взрослым бассейнами (глубина первого — 0,8 метра, второго — 3,5 метра). На других этажах разместятся детская комната, тренажерный зал для силовых тренировок, музей спорта и планируемый шашечно-шахматный клуб.
Ожидается, что объект будет полностью готов к концу августа. После этого его проверит комиссия Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, после чего он будет введен в эксплуатацию. Сергей Шикунов выразил надежду, что в ноябре бассейн сможет принять первых посетителей. Комплекс будет доступен для всех желающих, включая маломобильных граждан, для которых предусмотрены отдельные душевые и другие удобства.