Когда в Красноярске откроется новый бассейн в Северном?

Ожидается, что объект будет полностью готов к концу августа. После этого его проверит комиссия Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, после чего он будет введен в эксплуатацию. Сергей Шикунов выразил надежду, что в ноябре бассейн сможет принять первых посетителей. Комплекс будет доступен для всех желающих, включая маломобильных граждан, для которых предусмотрены отдельные душевые и другие удобства.