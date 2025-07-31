Пасечники Хабаровского края остались без липового меда

— Нынче у нас выдалась довольно затяжная, холодная весна, что сказалось на цветении липы, которая считается главным медоносом, — сказал Валерий Шубакин. — Основных видов липы — четыре, это таке, амурская, маньчжурская и корейская. Они цветут с небольшим временным интервалом. Самая ранняя липа — таке. Через неделю начинает цвести амурская. Третья — маньчжурская, широколистная, самая ценная. Она растет в основном в южных районах, но есть и в Хабаровском крае. Корейская липа неприхотлива, дает неплохие урожаи. Первая липа цвела хорошо, но меда дала маловато, вторая не дала ничего, к началу ее цветения установилась жара, так что деревья попросту сбросили цвет. Совсем немного меда дала корейская липа. Пасечники взяли по пять-десять килограммов меда на улей. Это очень мало!