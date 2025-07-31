Пасечники Хабаровского края остались без липового меда

Нынешней весной пасечники Хабаровского края так и не заготовили липовый мед, который считается основным. Помешала погода. Ситуацию для ИА «Хабаровский край сегодня» комментирует председатель Союза пчеловодов Хабаровского края Валерий Шубакин.
— Нынче у нас выдалась довольно затяжная, холодная весна, что сказалось на цветении липы, которая считается главным медоносом, — сказал Валерий Шубакин. — Основных видов липы — четыре, это таке, амурская, маньчжурская и корейская. Они цветут с небольшим временным интервалом. Самая ранняя липа — таке. Через неделю начинает цвести амурская. Третья — маньчжурская, широколистная, самая ценная. Она растет в основном в южных районах, но есть и в Хабаровском крае. Корейская липа неприхотлива, дает неплохие урожаи. Первая липа цвела хорошо, но меда дала маловато, вторая не дала ничего, к началу ее цветения установилась жара, так что деревья попросту сбросили цвет. Совсем немного меда дала корейская липа. Пасечники взяли по пять-десять килограммов меда на улей. Это очень мало!
По словам пасечника, расчет был на другие весенние медоносы, такие как черемуха Маака и малина. Но и тут урожай оказался небольшим. Осталась одна надежда — на осеннюю траву. Пасечники уже вывезли ульи в тайгу. С первых чисел августа начнется буйство осенних медоносов. Владельцы ульев надеются поправить свои дела.
Потребление ценного продукта в крае растет. Люди начинают понимать, что мед — хороший продукт, который помогает сохранить здоровье. Отличный компенсатор, особенно для тех, кто принимает много лекарств. Китай взял на вооружение именно мед, чтобы нейтрализовать негативное воздействие препаратов. Наши соседи на опыте убедились, что он действительно помогает.
Вырастет ли цена меда? Вряд ли, она уже и теперь достаточно высока. Сегодня килограмм меда стоит от 800 до 1000 рублей.
Мой собеседник, опытный пасечник, рассказывает, из чего складывается стоимость природного лакомства.
Для работы в тайге нужен сторож, это минимум 35 тысяч рублей в месяц. Работа сложная и опасная, вокруг дикие звери. В частности, на пасеку может повадиться медведь. Плюс продукты — 8−10 тысяч рублей. Вторая большая статья расходов — поездки.
— Сейчас рядышком с Хабаровском уже нет мест, где растет липа, а потому мы вынуждены ехать за 100−120 километров, — замечает мой собеседник. — По самым скромным подсчетам, бензин и солярка — это еще 20−30 тысяч рублей в месяц. Не говоря уже о вощине и многом прочем. Накладно!
Опять же, кочевка — самая тяжелая работа. Поднять на машину улей весом под сотню килограммов и снять — непросто, особенно учитывая почтенный возраст пасечников.
Но народ с удовольствием занимается пчелами. По словам Валерия Шубакина, крупные пчеловодческие хозяйства сокращаются, а вот мелкие, которые занимаются пчеловодством в свое удовольствие, остаются. Их становится больше.
Держат пчеловоды-любители по 5−7 улей или немного больше. Так, чтобы они могли сами обслуживать свою пасеку.
Относительно прогнозов на урожай, Валерий Шубакин сказал, что он верит в лучшее. И добавил, что не помнит года, чтобы мы остались совсем без меда. Поверим ему!