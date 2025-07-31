«Я бы не стал придавать большое значение победе»: Адиев — об игре с «Краснодаром»

Наставник самарских «Крыльев Советов» высказался об удачном выезде на юг страны.
Напомним, волжане одолели «быков» в первом матче группы B Кубка России со счетом 2:1 вечером 29 июля (6+). У гостей из 63-го региона забили Джимми Марин и Амар Рахманович. Оба — в первом тайме.
«Я бы не стал придавать большое значение победе над действующим чемпионом “Краснодаром”. Мне важно, чтобы у нас улучшилась игра. В футболе так бывает: иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Больше акцентирую внимание на нашей игре», — объяснил главный тренер «зелено-бело-синих» Магомед Адиев «Чемпионату».
Ранее наставник самарского клуба высказался о возможных тренировках отстраненного Владимира Писарского с командой.
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