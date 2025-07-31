«Я бы не стал придавать большое значение победе»: Адиев — об игре с «Краснодаром»

«Я бы не стал придавать большое значение победе над действующим чемпионом “Краснодаром”. Мне важно, чтобы у нас улучшилась игра. В футболе так бывает: иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Больше акцентирую внимание на нашей игре», — объяснил главный тренер «зелено-бело-синих» Магомед Адиев «Чемпионату».